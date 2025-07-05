إبراهيم عادل يقترب من الاحتراف.. عروض أوروبية وخليجية وبيراميدز يترقب

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أحمد جودة - القاهرة - أصبح إبراهيم عادل، جناح فريق بيراميدز ومنتخب مصر، محور اهتمام عدد من الأندية الأوروبية والخليجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبته الجادة في خوض تجربة الاحتراف الخارجي، بعد مساهمته في التتويج التاريخي لفريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت مصادر داخل النادي أن بيراميدز تلقى خلال الأيام الماضية عرضًا جديدًا من نادٍ فرنسي يسعى لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي، ليرتفع بذلك عدد الأندية المهتمة بخدماته.

العرض الجديد جاء بعد عروض سابقة، أبرزها من نادي لوجانو السويسري الذي طلب عقد اجتماع عبر "زووم" للتفاوض على تفاصيل الصفقة، بالإضافة إلى عرض إماراتي بلغت قيمته 4 ملايين دولار.

إدارة بيراميدز، التي كانت ترفض في وقت سابق فكرة الاستغناء عن اللاعب لأسباب فنية ورغبة في الحفاظ على القوام الأساسي لحين حصد بطولة قارية، باتت أكثر مرونة الآن بعد التتويج بلقب دوري الأبطال، وفتحت باب المناقشة حول مستقبل إبراهيم عادل، خاصة بعد تكرار طلبه بالسماح له بالاحتراف.

يُذكر أن اللاعب كان قريبًا من الانتقال إلى نادي خيتافي الإسباني قبل انطلاق الموسم الماضي، لكن المفاوضات توقفت بسبب تمسك بيراميدز باستمراره لقيادة الفريق نحو منصات التتويج.

وفي ظل توالي العروض، تبدو الأيام المقبلة حاسمة في تحديد وجهة اللاعب، سواء بالبقاء لموسم إضافي، أو خوض أولى خطواته الاحترافية في الملاعب الأوروبية.