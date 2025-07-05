نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة تأشيرات تربك حسابات بيراميدز قبل انطلاق معسكر الإعداد.. وتركيا تعود إلى الصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخلت استعدادات نادي بيراميدز للموسم الجديد في مرحلة من التوتر، بعدما اصطدم مسئولو النادي بأزمة تتعلق باستخراج تأشيرات السفر إلى سلوفينيا، الوجهة التي تم اختيارها لاستضافة معسكر الفريق الأول استعدادًا للموسم الكروي المقبل.

وكانت سلوفينيا قد تفوقت على هولندا وتركيا ضمن المفاضلة التي أجراها النادي لاختيار موقع المعسكر الخارجي، لكن التعقيدات المتعلقة بالتأشيرات قد تدفع إدارة بيراميدز إلى تغيير الخطة واللجوء لتركيا كخيار بديل مطروح بقوة.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الإعداد يوم 10 يوليو، تسبقها الفحوصات الطبية للاعبين على مدار يومي 8 و9 من الشهر ذاته، استعدادًا لموسم مزدحم بالمشاركات المحلية والقارية، إضافة إلى ظهور مرتقب في بطولة كأس الإنتركونتيننتال تحت إشراف "فيفا".

في سياق متصل، يتواجد ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي للنادي، في الإمارات حاليًا، حيث يواصل من هناك ترتيبات الموسم الجديد، ويعقد اجتماعات مع مجلس الإدارة في العاصمة أبوظبي لوضع التصور النهائي لمعسكر الإعداد وجدول الفريق للموسم القادم.

ومن المنتظر أيضًا الاتفاق خلال الاجتماع على تفاصيل حفل التكريم المنتظر، الذي سيُقام تقديرًا لأفراد النادي بعد إنجاز التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، الذي شكّل لحظة تاريخية في مسيرة بيراميدز.