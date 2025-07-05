نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لقمة ريال مدريد ودورتموند في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد، استعدادًا لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، في اللقاء المرتقب مساء غدٍ السبت.

وأكدت الصحيفة أن المدير الفني تشابي ألونسو لم يحسم قراره النهائي بشأن المهاجم الأساسي الذي سيقود الخط الأمامي بجوار الثنائي فينيسيوس جونيور وأردا جولر، حيث يفاضل بين النجم الفرنسي كيليان مبابي واللاعب الصاعد جونزالو.

ورغم أن مبابي يُعد هداف الفريق هذا الموسم برصيد 43 هدفًا، إلا أن مستواه لم يكن مقنعًا منذ عودته من مشاركته المتعثرة في كأس العالم، خاصة خلال ظهوره الأخير أمام يوفنتوس، مما يجعل جونزالو الأقرب لقيادة الهجوم في لقاء دورتموند، لا سيما بعد تألقه في البطولة وتسجيله لثلاثة أهداف.

وجاء التشكيل المتوقع لريال مدريد كالتالي:

تيبو كورتوا في حراسة المرمى، أمامه ثلاثي الدفاع روديجر، تشواميني، هويسن.

في خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد، فالفيردي، أردا جولر، وفران جارسيا.

وفي الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، وجونزالو.

أما تشكيلة بوروسيا دورتموند المتوقعة، فتضم:

كوبيل في حراسة المرمى، وأمامه سولي، أنطون، بنسبيني، رايرسون، نميشا، جروس، سفينسون، براندت، أديمي، وجيراسي.

ومن المنتظر أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة، كونها تجمع بين اثنين من أكبر أندية أوروبا، في واحدة من أقوى مواجهات كأس العالم للأندية بنظامه الجديد.