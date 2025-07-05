نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يُجرد راشفورد من الرقم 10 وسط رغبته في الرحيل إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن العلاقة بين مانشستر يونايتد ونجمه ماركوس راشفورد وصلت إلى طريق مسدود، بعدما اتخذ النادي الإنجليزي قرارًا مفاجئًا بسحب القميص رقم 10 من اللاعب، ومنحه للوافد الجديد ماتيوس كونيا، في خطوة اعتبرها البعض بمثابة رسالة واضحة من الإدارة بأن مستقبل اللاعب خارج أولد ترافورد.

راشفورد، الذي أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل هذا الصيف، يضع برشلونة الإسباني كخيار أول في مسيرته المقبلة، في ظل ابتعاده عن حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم وتراجع مستواه خلال الفترة الماضية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن راشفورد علم بقرار سحب رقمه من خلال ممثليه، بعد أن أخبرتهم الإدارة بذلك بشكل مباشر، ليُفتح الباب رسميًا أمام رحيله المرتقب.

وكان راشفورد قد خاض النصف الثاني من الموسم الماضي بقميص أستون فيلا على سبيل الإعارة، ونجح في تسجيل 4 أهداف خلال 17 مباراة، إلا أن النادي قرر عدم تفعيل بند الشراء البالغ 54 مليون يورو، ليعود اللاعب إلى مانشستر دون وضوح في مستقبله.

وبينما يبدي اللاعب رغبة في خوض تجربة جديدة مع برشلونة، يتحفّظ على فكرة الانتقال إلى أندية العاصمة لندن مثل أرسنال، تشيلسي، وتوتنهام، مؤكدًا أن خياره الأول هو اللعب في "كامب نو" بحثًا عن انطلاقة جديدة تعيده إلى مستواه الحقيقي.