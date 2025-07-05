نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يوم السبت 5 يوليو 2025 على ملعب مرسيدس بنز في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن منافسات دور الثمانية في بطولة كأس العالم للأندية.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

أعلنت شبكة DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وتبث جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وأكدت شبكة MBC مصر نقل المباراة كما ستقوم قناة MBC أكشن بنقل أحداث اللقاء.

تقام بطولة كأس العالم للأندية فى نظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا تم تقسيمها على 8 مجموعات على أن تضم كل مجموعة 4 أندية ويتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر الذي يشهد خروج المهزوم.

بدأت البطولة بنظامها الجديد في 15 يونيو الحالي وتستمر حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 ناديًا من أفضل أندية العالم، حيث ستقام المباريات في 11 مدينة أمريكية.

تأهل باريس سان جيرمان إلى الدور ربع النهائي في كأس العالم للأندية بعد اكتساح إنتر ميامي برباعية نظيفة مما يعكس عزم النادي الباريسي على المنافسة بقوة في حين تأهل بايرن ميونخ الألماني بعد تغلبه على فلامنجو بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة كشفت عن قدرة الفريق البافاري على الضغط والهجوم.

ويمكن اعتبار المباراة بمثابة نهائي مبكر، حيث سبق أن تقابل الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 وفاز بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان بهدف نظيف.