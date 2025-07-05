موعد مباراة بالميراس ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة تشيلسي وبالميراس وذلك ضمن منافسات كأس العالم.للأندية.

استهل تشيلسي مشواره في كأس العالم للأندية في المجموعة الرابعة ونجح في التأهل كوصيف للمجموعة برصيد 6 نقاط خلف فلامنجو البرازيلي صاحب الصدارة.

اجتاز البلوز عقبة بنفيكا البرتغالي في دور الستة عشر بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية قبل أن تحسم بالنهاية للنادي اللندني.

في حين تأهل بالميراس البرازيلي للدور ربع النهائي بعدما تجاوز نظيره بوتافوجو في دور الستة عشر بالفوز عليه بهدف نظيف. وبدأ بالميراس مشواره بتواجده في المجموعة الأولى ونجح في التأهل بصفته كصاحب الصدارة برصيد 5 نقاط.

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس في كأس العالم للأندية



من المقرر أن تقام مباراة تشيلسي وبالميراس يوم السبت 5 يوليو 2025 على ملعب لينكولن فاينانشيال فيلد في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الخامسة فجرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات كأس العالم للأندية عبر شبكة قنوات إم بي سي مصر المفتوحة وبشكل مجاني بنقل المباراة.

تمتلك شبكة DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، ومن المقرر أن تبث أن جميع مباريات البطولة بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.