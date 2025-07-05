نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يتقدم على بالميراس بهدف كول بالمر في الشوط الأول من ربع نهائي مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم فريق تشيلسي الإنجليزي على نظيره بالميراس البرازيلي بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "لينكولن فايننشال فيلد" بمدينة فيلادلفيا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل كول بالمر هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 16، بعدما أنهى هجمة منظمة بتسديدة متقنة في شباك الحارس ويفرتون، ليمنح فريقه الأفضلية في شوط شهد سيطرة نسبية للفريق اللندني على مجريات اللعب.

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: كوكوريلا، تشالوباه، كولويل، جوستو

الوسط: ريس جيمس، إنزو فرنانديز، كول بالمر

الهجوم: نكونكو، نيتو، ليام ديلاب



تشكيل بالميراس:

حراسة المرمى: ويفرتون

الدفاع: أجوستين جايي، برونو فوكس، ميكائيل، فاندرلان

الوسط: ريتشارد ريوس، مارتينيز، آلان

الهجوم: إستيفاو، فيتور روكي، فاكوندو توريس



وكان تشيلسي قد تأهل إلى هذا الدور بعد فوز كبير على بنفيكا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، بينما تجاوز بالميراس عقبة بوتافوغو بهدف دون رد.