حازم إمام: قرار اعتزال شيكابالا كان صادم..وهو أمهر اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن قرار اعتزال شيكابالا كان صادم لنا جميعا وجماهير القلعة البيضاء.

وقال إمام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا من أمهر اللاعبين الذين لعبت معهم وشاهدتهم وهو من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية واختتم مشواره ببطولة كأس مصر وهو أمر جيد".

وأضاف: "شيكابالا سينجح في أي مجال سواء تدريب أو إدارة فهو من النجوم ويجب أن يحدد وجهته خلال الفترة المقبلة وإذا دخل في مجال الإعلام سينجح أيضا".

وأوضح: "كنت أتمنى أن شيكابالا يستمر لمدة موسم أخر على الأقل ولكننى تفاجئت بقرار اعتزاله".

