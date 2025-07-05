أبوجريشة: مسيرة شيكابالا حافلة مع الزمالك ومن أمهر اللاعبين في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد علي أبوجريشة، نجم الإسماعيلي السابق، أن شيكابالا اختار الوقت المناسب في اتخاذه قرار الاعتزال، مشددا على أنه من أحد أفضل اللاعبين في مصر.

وقال أبوجريشة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا خاض تجربة في الإسماعيلي وكانت مميزة للغاية وأمتع جماهير الدراويش واستمتع خلال فترته، وقرار الاعتزال صعب للغاية ولكن الأهم هو تركه بصمة وتاريخ جيد للغاية".

وأضاف: "مسيرة شيكابالا حافلة مع نادي الزمالك ومن أمهر اللاعبين في مصر وصاحب إمكانيات فنية رائعة ولا أحد يستطيع أن يختلف على شيكابالا".