نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد ينتظر رد الأهلي لحسم صفقة عبد القادر.. واللاعب يرفض الإعارة مجددًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الفترة الحالية حالة من الترقب داخل نادي زد، في انتظار رد إدارة النادي الأهلي بشأن طلب استعارة أحمد عبد القادر خلال سوق الانتقالات الصيفية، وسط منافسة قوية من أندية أخرى محلية وخارجية، أبرزها أحد الأندية الصاعدة حديثًا إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ورغم العلاقات الجيدة التي تجمع إدارة زد بنظيرتها في الأهلي، فإن الصفقة لا تزال معلّقة، حيث لم يتم التوصل لاتفاق نهائي، في ظل استمرار المفاوضات مع اللاعب وإدارة القلعة الحمراء.

وعاد عبد القادر إلى الأهلي مؤخرًا عقب انتهاء إعارته لنادي قطر القطري، إلا أن ازدحام مركزه داخل الفريق، بعد التعاقد مع ثلاثي مميز هم: أشرف بن شرقي، محمود حسن تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو، دفع إدارة النادي لبحث إعارة اللاعب مرة أخرى.

لكن عبد القادر أبدى رفضه التام لفكرة الإعارة مجددًا، مُفضلًا الرحيل النهائي عن الأهلي، وهو ما قوبل بتحفّظ شديد من جانب إدارة النادي، خاصة في ظل مخاوف من انتقاله إلى الغريم التقليدي الزمالك بطريقة غير مباشرة، عبر "كوبري" داخلي أو خارجي.

وفي حال تمسك اللاعب بموقفه، تُفكر الإدارة في إبقائه ضمن قائمة الفريق خلال معسكر الإعداد الذي ينطلق منتصف يوليو الجاري في تونس، لحين حسم مستقبله بشكل نهائي.

