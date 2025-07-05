نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القباني: رفضت مشاركة زيزو في نهائي الكأس رغم طلب الرمادي وموافقة اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، عن موقف مثير للجدل خلال فترة توليه المنصب، يتعلق برغبة المدير الفني السابق أيمن الرمادي في إشراك أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي، في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وقال القباني، خلال تصريحاته في برنامج "الكابتن" الذي يقدمه أحمد حسن عبر قناة dmc:



"أيمن الرمادي طلب ضم زيزو لقائمة الزمالك في نهائي كأس مصر، وتحدث مع مجلس الإدارة بهذا الشأن، لكني رفضت الأمر بشكل قاطع ولم أوافق على مشاركته."

وأضاف: "زيزو أبدى استعداده للعب، لكنه اشترط توفير الأمان، وقال حرفيًا (أنا موافق ألعب بس توفرولي الأمان)، وكان كلامه أقرب لمحاولة جس نبض أو مجاملة، مش طلب فعلي."

وتطرق القباني للحديث عن علاقته بالمدرب أيمن الرمادي، موضحًا أنها لم تكن في أفضل حالاتها، وقال: "العلاقة بيننا كانت متوترة، وكان يرغب في الاجتماع مع اللاعبين بشكل منفرد دون وجود جهاز الكرة، وهو ما أزعج العديد داخل النادي، حتى أن أيمن عبد العزيز رفض حضور المحاضرة الفنية لهذا السبب."