نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تُعلن: الدوري المصري بنظام الجدولة الإلكترونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اعتماد نظام الجدولة الإلكترونية لتنظيم مواعيد مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد، والمقرر انطلاقه في 8 أغسطس المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز انتظام المسابقة وضمان العدالة التنافسية.

وأكد مسئولو الرابطة أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في وضع جدول المباريات أثبت نجاحه في الموسم الماضي، حيث ساهم بشكل مباشر في انتظام المسابقة وإنهائها في الموعد المحدد، دون تأجيلات مؤثرة أو فوضى في المواعيد.

ويعتمد النظام الإلكتروني المُطور من قِبل شركة ألمانية متخصصة، على إدخال مجموعة من المعطيات الرئيسية مثل: موعد بداية ونهاية البطولة، عدد الفرق، مواعيد التوقفات الدولية، ومشاركات الأندية في البطولات القارية. بعد ذلك، يقوم النظام بتحليل هذه البيانات وإخراج جدول متوازن يلائم كافة الأطراف.

وفي إطار الاستعدادات للموسم الجديد، تم التنسيق الكامل مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، لضمان أن تتماشى فترات التوقف الدولي مع خطة إعداد الفراعنة، دون الإخلال بسير منافسات الدوري.

وتسعى رابطة الأندية من خلال هذا النهج إلى تقديم نسخة أكثر تنظيمًا، تواكب التطور في إدارة المسابقات الكروية، وتُسهم في رفع مستوى الكرة المصرية على المستويين المحلي والدولي، من خلال تقويم المسابقة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق.

