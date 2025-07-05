نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 5 من شهر يوليو الجاري، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الجديد.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية

بالميراس ضد تشيلسي، في تمام الساعة 4 صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة DAZN

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، في تمام الساعة 7 مساء علي قناة DAZN، وقنوات mbc مصر.

ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند، في تمام الساعة 11 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، علي قناة DAZN.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات DAZN وmbc مصر هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.