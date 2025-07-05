نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف: شيكابالا حالة نادرة في الكرة المصرية.. والوفاء للزمالك عنوان مسيرته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثنى أحمد حسام "ميدو"، نجم نادي الزمالك السابق، على قائد الفريق المعتزل مؤخرًا محمود عبد الرازق شيكابالا، واصفًا إياه بأنه أكثر من مجرد لاعب كرة، بل رمز للوفاء والانتماء الحقيقي.

وقال ميدو، في تصريحاته خلال برنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري على شاشة قناة الزمالك:

"شيكابالا لاعب كبير وأسطورة لن تتكرر، قدم الكثير للزمالك ولم يتردد يومًا في خدمة النادي، أو حتى في دعم زملائه وأصدقائه داخل الفريق وخارجه. شخصيته مليئة بالإخلاص والكرم، وهذا ما جعله محبوبًا من الجميع."

وأضاف: "رغم احترافه في أكثر من نادٍ، كان قلبه دائمًا مع الزمالك، وكان يحلم بالعودة إليه في كل مرة يغادره فيها. هو أحد رموز القلعة البيضاء التي لا تُنسى."

وتابع ميدو: "الجميل أن شيكابالا أنهى مشواره من الباب الكبير، بعدما تطوّر كثيرًا على المستويين الشخصي والفني، وأنا سعيد للغاية بالطريقة التي أنهى بها مسيرته."

وفي جانب آخر، طالب ميدو كل أبناء الزمالك ورموزه بضرورة التكاتف خلف جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد، قائلًا:

"نجاح المدير الرياضي يعني نجاح النادي، والمرحلة المقبلة تحتاج دعم الجميع دون استثناء."

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: "رفضت الاستمرار في منصبي داخل النادي لأنني شعرت أن البعض كان يحاول استغلال وجودي ضد مصلحة الزمالك، وأنا لا أبحث إلا عن مصلحة الكيان فقط."

