الهلال يودّع كأس العالم للأندية

الهلال يودّع كأس العالم للأنديةخرج نادي الهلال السعودي من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025 لكرة القدم، إثر خسارته أمام فلومينينسي البرازيلي (1-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة، بأمريكا.

سجل هدفي الفريق البرازيلي كل من مارتينيلي في الدقيقة (40) والبديل هيركوليس بيريرا في الدقيقة (70)، بينما سجل البرازيلي ماركوس ليوناردو للهلال في الدقيقة (51).

وبهذا الفوز، أصبح فلومينينسي أول الواصلين للدور نصف النهائي، لينتظر الفائز من مباراة تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي التي ستقام في وقت لاحق اليوم.