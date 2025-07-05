نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل القباني يكشف كواليس لم تُعلن من فترة عمله بالزمالك: "عاقبت لاعبين استخدموا الهاتف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، عن تفاصيل مثيرة من كواليس فترة عمله داخل القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه حافظ على أسرار كثيرة داخل الفريق، وهو ما يُعد في حد ذاته إنجازًا يُحسب له.

وقال القباني، خلال استضافته في برنامج "الكابتن" الذي يقدمه النجم أحمد حسن عبر قناة dmc:

"خلال عملي في الزمالك، اتخذت قرارًا بعقاب لاعبين اثنين بسبب استخدام الهاتف المحمول أثناء جلوسهما على دكة البدلاء في إحدى المباريات الرسمية، بعد استبدالهما في الشوط الأول."

وأوضح: "المدير الإداري تدخل ونبّه أحد اللاعبين، لكنه لم يستجب، فتحدثت إليه بنفسي فردّ قائلًا (متزعقليش)، مما دفعني لتوقيع عقوبة أشد عليه، في حين أن زميله الآخر التزم بالتعليمات فورًا، لذا كانت عقوبته أقل."

وتابع القباني: "لم أظهر بمظهر المتشدد أو المتسلط، لكني كنت حريصًا على الانضباط داخل الفريق، وتعاملت مع الموقف بحزم دون افتعال بطولات."

كما أكد أنه عمل في الزمالك دون توقيع أي عقود رسمية، مضيفًا: "قدمت جهدي للنادي وليس لأشخاص، وأطالب جماهير الزمالك بالصبر لأن التغيير قادم وسيظهر مع الوقت."

واختتم حديثه بنفيه لبعض التصريحات التي نُسبت إليه مؤخرًا، مؤكدًا احترامه الكبير لقائد الفريق شيكابالا، قائلًا: "شيكابالا نجم كبير، وكل لاعب له توقيت معين في الملعب، ولا يجوز التقليل من قيمته بأي شكل."

