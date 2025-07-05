نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواصل تحركاته لتدعيم الدفاع.. و4 أسماء على رادار القلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال إدارة النادي الأهلي تضع مركز قلب الدفاع على رأس أولوياتها في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في محاولة لسد الفراغ الذي خلفه رحيل رامي ربيعة إلى نادي العين الإماراتي، وهو ما شكّل أزمة واضحة داخل الخط الخلفي للفريق.

ورغم التعاقد مع أحمد رمضان "بيكهام" من سيراميكا على سبيل الإعارة لمدة موسم، إلا أن الجهاز الفني بقيادة ريكاردو سواريش لا يزال يرى أن الفريق بحاجة إلى عنصر دفاعي إضافي يتمتع بقدرات خاصة وخبرة كافية لدعم التشكيلة الأساسية.

الأيام الماضية شهدت تحركات مكثفة من جانب إدارة التعاقدات، حيث دخل عدة أسماء دائرة الاهتمام، أبرزهم ياسين مرعي مدافع فاركو، وهادي رياض لاعب بتروجت، بينما خرج عمرو الجزار من الحسابات بعد انتقاله رسميًا إلى البنك الأهلي.

في السياق ذاته، طُرح اسم الليبي علي يوسف مدافع الإفريقي التونسي كخيار محتمل، حيث يُجري الأهلي دراسة دقيقة للصفقة تمهيدًا لحسم القرار النهائي خلال الأيام المقبلة، وسط رغبة قوية في تأمين هذا المركز قبل انطلاق الموسم الجديد.