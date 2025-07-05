نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد جلال: جون إدوارد "شاطر" في التعاقدات والمفاوضات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد جلال، نجم الزمالك السابق، أن جون إدوارد مميز للغاية في الأمور التعاقدية وسينجح مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقببلة.

وقال جلال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جون إدوارد شاطر في المفاوضات والأمور التعاقدية وعملت معه في فاركو وهو مميز للغاية وصاحب فكر عالي ومنظم في عمله وأتمنى من الجميع دعمه ومساندته في مهمته مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "يجب أن يكون المدير الفني الأجنبي مشترك في قرار التعاقد مع الصفقات الجديدة حتى يتم محاسبته في نهاية الموسم، ويانيك فيريرا لديه مشروع ويريد أن ينجح مع الزمالك".