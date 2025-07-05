نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا.. أسطورة خالدة في عيون حلمي طولان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، عن فخره الكبير بمسيرة محمود عبد الرازق شيكابالا، مشيرًا إلى أن قائد الزمالك السابق سيظل من العلامات البارزة في تاريخ النادي.

وقال طولان خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد صبري على شاشة قناة الزمالك:

"شيكابالا ليس مجرد لاعب، بل هو أيقونة من أيقونات الزمالك، وأحد أفضل المواهب التي مرت على الكرة المصرية، يتمتع بموهبة فذة والتزام واضح، ويستحق معاملة خاصة تتناسب مع قيمته."

وتابع: "الزمالك لطالما تميز باللاعبين أصحاب المهارات العالية، وشيكابالا من أكثرهم إبداعًا، كنت أستمتع بكل لمسة له داخل المستطيل الأخضر، لما يمتلكه من قدرات فنية نادرة."

يُذكر أن شيكابالا أعلن اعتزاله كرة القدم عن عمر 39 عامًا، بعد أن قاد الزمالك للتتويج بلقب كأس مصر، مُنهيًا مسيرته المليئة بالإنجازات كأكثر من حصد الألقاب في تاريخ النادي، برصيد 18 بطولة.