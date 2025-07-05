نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الهلال وفلومنينسي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي المونديال بعد الخسارة أمام نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بملعب كامبنج وورلد ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

ملخص أهداف مباراة الهلال وفلومنينسي

وسجل ماتيوس مارتينيلي الهدف الأول في الدقيقة 40 من زمن الشوط، بعد صناعة مميزة من فويتيس.

وعادل البرازيلي ماركوس ليوناردو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي هدف التعادل لفريقه أمام نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي في الدقيقة 51 صنعه له كوليبالي وأصبحت النتيجة 1/1.

وعاد هيركليس بيريرا بالهدف الثاني لفلومنينسي في الدقيقة 70 صنع صامويل وانتهت المباراة 2/1.