نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الأولى.. الهلال السعودي يفشل في الوصول إلى المربع الذهبي بكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ودع فريق الهلال السعودي بطولة كأس العالم للأندية، وذلك عقب الخسارة التي لحقت به منذ قليل أمام فريق فلومنينيسي البرازيلي، من دور الثمانية لبطولة كأس العالم للأندية.

نجح فريق فلومنينيسي البرازيلي في تحقيق الفوز على نظيره الهلال السعودي بثنائية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كامبنج وورلد.

وشارك فريق الهلال السعودي للمرة الرابعة في تاريخه بمونديال الأندية، والذي أقيم للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقا من مختلف أنحاء العالم، على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

وللمرة الأولى خلال مشاركات الهلال السعودي السابقة في مونديال الأندية، يفشل فريق الهلال السعودي في الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح فريق الهلال السعودي في المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية، خلال ثلاث بطولات ماضية، أعوام 2019، 2021، 2022، تمكن خلالها من الوصول إلى الدور نصف النهائي، ونجح في الحصول على المركز الثاني والثالث والرابع.

يذكر أن فريق الهلال هو الفريق العربي والآسيوي الوحيد الذي تمكن من الوصول إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية في النسخة الجارية.