نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلومينينسي يقصي الهلال ويتأهل لنصف النهائي من كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي المونديال بعد الخسارة أمام نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بملعب كامبنج وورلد ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

ملخص مباراة الهلال وفلومنينسي

انتهى الشوط الأول من مواجهة الهلال السعودي وفلومينينسي البرازيلي بتقدم الأخير بهدف نظيف، في المباراة التي تقام على أرضية ملعب كامبينج وورلد، ضمن فعاليات دور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

نتيجة الشوط الأول بين الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

وتمكن فلومينينسي البرازيلي من تسجيل هدف التقدم عن طريق ماتيوس مارتينيلي في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، بعد صناعة مميزة من فويتيس.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل البرازيلي ماركوس ليوناردو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي هدف التعادل لفريقه أمام نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي في الدقيقة 51 صنعه له كوليبالي وأصبحت النتيجة 1/1.

وعاد بيريرا بالهدف الثاني لفلومنينسي في الدقيقة 70 صنع صامويل وحاول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تسجيل هدف التعادل ولكنه لم ينجح وانتهت المباراة 2/1.