نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يسجل التعادل في مرمى فلومينينسي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل البرازيلي ماركوس ليوناردو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي هدف التعادل لفريقه أمام نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بملعب كامبنج وورلد ضمن منافسات دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.

وسجل البرازيلي ماركوس ليوناردو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي هدف التعادل لفريقه أمام نظيره فريق فلومينينسي البرازيلي في الدقيقة 51 صنعه له كوليبالي وأصبحت النتيجة 1/1.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال وفلومينينسي

يجب اتباع الخطوات التالية، من أجل ضبط تردد قناة dazn على نايل سات لـ مشاهدة المباراة بث مباشر في كأس العالم للأندية 2025.

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات من ريموت الرسيفر

2- اختيار إعدادات القنوات ومن ثم اختيار التثبيت اليدوي

3- اختيار القمر الصناعي نايل سات

4- إدخال البيانات (التردد- الاستقطاب- الترميز)

5- الضغط على زر البحث لتحميل قناة dazn

6- الضغط على زر حفظ.

وفيما جاء تردد قناة dazn على النايل سات كالتالي:

1- التردد: 12054

2- الاستقطاب: رأسي

3- معدل الترميز: 29900

4- معامل تصحيح الخطأ: 3/4



تردد قناة mbc action

القمر: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد mbc masr

القمر: نايل سات

التردد: 11219

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6.