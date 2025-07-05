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أحمد جودة - القاهرة - الهلال × فلومينينسي بث مباشر بدون "تشفير" | كأس العالم للأندية 2025

شاهد بالبث المباشر الهلال اليوم.. مشاهدة الهلال × فلومينينسي بث مباشر دون "تشفير" | كأس العالم للأندية 2025

.. يترقب عشاق كرة القدم العربية والعالمية مواجهة مرتقبة وقوية تجمع بين نادي الهلال السعودي ونظيره فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف بمشاركة 32 ناديًا من مختلف القارات، للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

يدخل الهلال اللقاء بطموحات عالية لمواصلة مغامرته المثيرة وتحقيق إنجاز عالمي جديد، خاصة بعد فوزه التاريخي في دور الـ16 على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال وفلومينينسي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

الهلال السعودي يصطدم بفلومينينسي البرازيلي في قمة نارية بربع نهائي مونديال الأندية 2025

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

يترقب عشاق كرة القدم في الوطن العربي واحدة من أقوى مواجهات بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يلتقي فريق الهلال السعودي بنظيره فلومينينسي البرازيلي، في مباراة نارية لحساب دور ربع النهائي من البطولة العالمية، وذلك اليوم الجمعة الموافق 4 يوليو 2025.

وتقام المباراة على ملعب كامبينج وورلد ستاديوم في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط أجواء جماهيرية كبيرة ودعم سعودي منتظر لـ "الزعيم" في رحلته نحو المجد القاري.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، ليحجز المشجعون مقاعدهم أمام الشاشات لمتابعة ملحمة كروية مثيرة بين اثنين من أقوى الفرق في البطولة حتى الآن.

ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد إقصائه المثير لفريق مانشستر سيتي، ساعيًا لمواصلة مشواره والوصول إلى نصف النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلومينينسي بث مباشر اليوم

ستحظى مباراة الهلال وفلومينينسي بتغطية إعلامية موسعة على عدد من القنوات المفتوحة والمشفرة، ما يمنح المشاهدين العرب خيارات متعددة لمتابعة اللقاء المنتظر. وتنقل قناة DAZN البريطانية المباراة مجانًا عبر تطبيقها الإلكتروني، في خطوة تُتيح للجماهير حول العالم مشاهدة الحدث دون اشتراك مباشر.

أما في العالم العربي، فستقوم شبكة قنوات MBC ببث المباراة عبر قناتي MBC Action وMBC مصر 2، وذلك ضمن تغطية حصرية لفعاليات البطولة. وسيتولى التعليق الصوتي نخبة من ألمع المعلقين الرياضيين، حيث يعلّق فهد العتيبي على قناة MBC Action، بينما يرافق الجمهور صوت المعلق مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2. كما يمكن متابعة اللقاء عبر البث الحي على منصة "شاهد" Shahid التابعة لـ MBC، وذلك لمن يفضلون المشاهدة عبر الإنترنت بجودة عالية ودون تقطيع.

جدول ترددات القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلومينينسي

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح الجودة MBC Action نايل سات 11470 عمودي (V) 27500 تلقائي / HD HD MBC Action عرب سات 12284 أفقي (H) 27500 5/6 HD MBC MASR 2 نايل سات 11470 عمودي (V) 27500 5/6 HD DAZN (عبر التطبيق) - - - - - بث مباشر مجاني

مشوار الهلال وفلومينينسي في البطولة حتى الآن

الهلال السعودي تأهل ثانيًا عن المجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط (فوز وتعادلان)، ثم فاز في دور الـ16 على مانشستر سيتي 4-3، ليصنع واحدة من كبرى مفاجآت البطولة.

فلومينينسي البرازيلي تأهل من وصافة المجموعة السادسة بنفس الرصيد، ثم فاز على إنتر ميلان في دور الـ16 بهدفين نظيفين، ليؤكد جاهزيته للبطولة.

تشكيل الهلال المتوقع ضد فلومينينسي اليوم

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: لود، نيفيز، كوليبالي، لودي، كانسيلو

الوسط: ناصر الدوسري، سافيتش، كنو، مالكوم

الهجوم: ليوناردو

الهلال يبحث عن إنجاز جديد في مونديال الأندية

تسعى كتيبة المدرب سيموني إنزاجي إلى كتابة فصل جديد في تاريخ الزعيم الآسيوي، وتحقيق إنجاز عالمي، بعد أن أثبت الفريق قدرته على مجاراة كبار القارة الأوروبية، كما حدث أمام مانشستر سيتي.

بينما يدرك فلومينينسي صعوبة المواجهة أمام الهلال، خاصة مع التألق اللافت لنجومه في الهجوم والدفاع.