نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونديال الأندية.. الهلال يتأخر أمام فلومينينسي في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهى الشوط الأول من مواجهة الهلال السعودي وفلومينينسي البرازيلي بتقدم الأخير بهدف نظيف، في المباراة التي تقام على أرضية ملعب كامبينج وورلد، ضمن فعاليات دور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

نتيجة الشوط الأول بين الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

وتمكن فلومينينسي البرازيلي من تسجيل هدف التقدم عن طريق ماتيوس مارتينيلي في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، بعد صناعة مميزة من فويتيس.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الهولندي داني ماكيلي، ويعاونه كل من، هيسيل ستيجسترا وجان دي فريس، بينما سيكون سعيد مارتينيز حكمًا رابعًا، ووالتر لوبيز الحكم الخامس.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

وجاء تشكيل الهلال في الشوط الأول، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: ياسين بونو.

▪︎خط الدفاع: جواو كانسيلو، متعب الحربي، خاليدو كوليبالي، رينان لودي،

▪︎خط الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، محمد كنو، روبن نيفيز، ناصر الدوسري

▪︎خط الهجوم: ماركوس ليوناردو، مالكوم دي اوليفير.

بينما، جاء تشكيل فلومينينسي في الشوط الأول، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: فابيو.

▪︎خط الدفاع: اجناسيو - تياجو سيلفا - خوان بابلو فرايتس - جابربيل فويتيس - صمةئبل كزافييه.

▪︎خط الوسط: ماتيوس مارتينيلي - فاكوندو برنال - جوستافو نوناتو.

▪︎خط الهجوم: جيرمان كانو - جون أرياس.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

ويُذاع لقاء الهلال السعودي وفلومينينسي البرازيلي على قنوات MBC Masr 2 وMBC Action وقناة DAZN الناقل الحصري لمباريات مونديال الأندية.