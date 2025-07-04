نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ويمبلدون".. كيز تنضم إلى المودعات.. وعقدة أوساكا تتواصل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انضمت الأميركية ماديسون كيز المصنفة السادسة عالميا إلى قائمة ضحايا بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد خسارتها أمام الألمانية لورا سيغموند (104) يوم الجمعة ضمن منافسات الدور الثالث 6-3 و6-3.

وتعد ابنة الثلاثين عاما خامس لاعبة من بين الست الأوليات عالميا تودع المنافسات مبكرا.

سبق أن خرجت الأميركيتان كوكو غوف وجيسيكا بيغولا، الإيطالية جازمين باوليني والصينية جنغ تشينوين من المنافسات، فيما لا تزال البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى مستمرة.

وفشلت كيز التي هزمت سابالينكا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في يناير محرزة باكورة ألقابها الكبرى، في تخطي الدور ربع النهائي، وهي النتيجة الافضل لها في مشاركاتها الـ 11، في نادي عموم إنجلترا.

بدورها، بلغت سيغموند التي تغلبت على الكندية ليلى فيرنانديز في الدور الثاني، الدور ثمن النهائي من البطولة الإنجليزية للمرة الاولى.

وتعد سيغموند البالغة 37 عاما أكبر لاعبة سنا لا تزال مستمرة في البطولة، وتعود أفضل مشاركة لها في البطولات الكبرى للفردي عندما بلغت ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة في عام 2020.

وتواصلت عقدة اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة أولى عالميا سابقا، في بطولة ويمبلدون، بانتهاء مشوارها عند الدور الثالث بعد خسارتها يوم الجمعة أمام وصيفة رولان غاروس لعام 2021 الروسية المخضرمة أناستازيا بافليوتشينكوفا 6-3 و4-6 و4-6.

صحيح أن أوساكا باتت بعيدة كل البعد عما كانت عليه حين أحرزت لقب بطولة أستراليا المفتوحة عامي 2019 و2021 وفلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2020، لكن حتى في أوج عطائها وقبل مشاكلها النفسية ومن ثم ابتعادها بسبب الأمومة، لم تتمكن اليابانية قط من الوصول أبعد من الدور الثالث في البطولة الإنجليزية.

ومنذ تتويجها الكبير الرابع والأخير عام 2021 في أستراليا المفتوحة، فشلت أوساكا في الذهاب أبعد من الدور الثالث في 12 مشاركة لها في الـ "غراند سلام"، فيما غابت ابنة الـ27 عاما المصنفة حاليا 53 عالميا عن منصة التتويج بالمجمل منذ البطولة الأسترالية أيضا، لكنها وصلت هذا الموسم إلى نهائي دورة أوكلاند حيث خسرت أمام الدنماركية كلارا تاوسون.

ومن جهتها، ستخوض بافليوتشينكوفا، ابنة الـ34 عاما المصنفة 50 عالميا، الدور الرابع في ملاعب نادي عموم إنكلترا للمرة الثانية، بعد أولى عام 2016 حين وصلت إلى ربع النهائي، وهي ستلتقي في اختبارها التالي البريطانية سوناي كارتال الفائزة على الفرنسية ديان باري 6-4 و6-2.

وتأهلت إلى الدور الرابع أيضا الأميركية أماندا أنيسيموفا الثالثة عشرة بفوزها على المجرية دالما غالفي 5-3 و5-7 و6-3.

ولدى الرجال، لم يتأثر الأميركي بن شيلتون المصنف عاشرا بتوقف مباراته الخميس مع الأسترالي رينكي هيجيكاتا بسبب الظلام حين كان يرسل من أجل حسمها، وبلغ الدور الثالث بفوزه الجمعة بالشوط العاشر للمجموعة الثالثة، منهيا اللقاء 6-2 و7-5 و6-4.

ويلتقي ابن الـ22 عاما في ظهوره الثاني تواليا في الدور الثالث للبطولة الإنكليزية من أصل ثلاث مشاركات مع مواطنه براندون ناكاشيما أو الإيطالي لورنزو سونيغو.

كما تأهل الروسي أندري روبليف (14) بفوزه على الفرنسي أدريان مانارينو 7-5 و6-2 و6-3.