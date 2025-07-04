نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخليفي: يجب أن يفوز نجم باريس بالكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بطل فرنسا وأوروبا، عشية المواجهة في ربع نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم، أمام بايرن ميونيخ الألماني، السبت، إنه «إذا لم يفُز عثمان ديمبيلي بالكرة الذهبية، فهناك مشكلة».

جاء كلام الخليفي في حديثه، للصحافيين، بعد الحصة التدريبية لفريق العاصمة الفرنسية في أتلانتا: «بالنظر إلى الموسم الذي قدَّمه، وهو موسم رائع، فلا شك أنه سيفوز بالكرة الذهبية».

وأوضح الخليفي، في إشارة إلى المستوى الكبير الذي قدَّمه ديمبيلي الذي أنهى الموسم بـ33 هدفًا و15 تمريرة حاسمة: «إذا لم يفُز، فهناك مشكلة. لقد فعل كل شيء».

وأضاف: «من المؤكد أن هذا مهم للنادي. لكن الأهم هو أن يلعب الجميع من أجل الفريق».

وعن النظام الجديد لـ«مونديال الأندية» وجدول المباريات المزدحم على اللاعبين، أكد رئيس سان جيرمان: «صحيح أنه عندما تُنظَّم مسابقة مثل هذه، هناك بعض الأشياء التي ليست مثالية، لكنها بشكلٍ عام رائعة، سوق جديدة لكرة القدم، للعلامة التجارية وللنادي بأكمله».

وتابع: «لا أفهم لِم ينتقد الناس هذه البطولة. في السابق، لم تشارك الأندية واللاعبون في كأس العالم، (...) علينا أن نفكر بإيجابية».