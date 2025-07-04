بلباو يجدد عقد ويليامز حتى 2035

بلباو يجدد عقد ويليامز حتى 2035أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني، اليوم، تمديد عقد لاعبه نيكو ويليامز لمدة ثماني سنوات إضافية، وذلك حتى 30 يونيو 2035.

وكان عقد اللاعب ينتهي في عام 2027، إلا أن النادي توصل إلى اتفاق مع ويليامز لتوقيع عقد جديد، تم بموجبه رفع قيمة البند الجزائي بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالعقد السابق.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن اللاعب سيواصل مسيرته مع الفريق، رغم العروض التي تلقاها من أندية أخرى، من بينها نادي برشلونة.

من جانبه، قال نيكو ويليامز في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات، فإن الأهم بالنسبة إلي هو الاستماع إلى القلب، أنا حيث أريد أن أكون، هذا بيتي".

وكان ويليامز قد انضم إلى صفوف أتلتيك بلباو في موسم 2013/2014، ومر بجميع مراحل الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول، حيث خاض أول مباراة رسمية له في 28 أبريل 2021، وهو في سن الثامنة عشرة.

وشارك اللاعب في 167 مباراة مع الفريق الأول حتى الآن، وحقق معه لقب كأس الملك، كما ساهم في تتويج منتخب بلاده إسبانيا بلقب بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية.