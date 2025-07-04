عاجل.. تشكيل فلومينينسي الرسمي لمواجهة الهلال في كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف البرازيلي ريناتو خاوتشو مدرب فلومينينسي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به المباراة أمام الهلال السعودي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

الهلال في مواجهة نارية أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

ويستقبل ملعب كامبينج وورلد، المباراة النارية بين الهلال وفلومينينسي، ضمن فعاليات دور ربع النهائي من بطولة مونديال الأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الهولندي داني ماكيلي، ويعاونه كل من، هيسيل ستيجسترا وجان دي فريس، بينما سيكون سعيد مارتينيز حكمًا رابعًا، ووالتر لوبيز الحكم الخامس.

وجاء تشكيل فلومينينسي، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: فابيو.

▪︎ خط الدفاع: اجناسيو - تياجو سيلفا - خوان بابلو فرايتس - جابربيل فويتيس - صمةئبل كزافييه.

▪︎ خط الوسط: ماتيوس مارتينيلي - فاكوندو برنال - جوستافو نوناتو.

▪︎ خط الهجوم: جيرمان كانو - جون أرياس.

والجدير بالذكر، أن الفريق البرازيلي تأهل إلى دور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية، بعدما فاز على إنتر ميلان بهدفين دون رد في دور الستة عشر من البطولة.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

ويُذاع لقاء الهلال السعودي وفلومينينسي البرازيلي على قنوات MBC Masr 2 وMBC Action وقناة DAZN الناقل الحصري لمباريات مونديال الأندية.

