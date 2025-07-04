نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يجدد تعاقده مع نجم الفريق لموسمين مقبلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات تجديد تعاقده مع نجمه الجزائري عبد الرحيم دغموم بعقد يمتد لموسمين اعتبارًا من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2027/2026 مع إمكانية التجديد لمواسم أخرى.

قام اللاعب فور وصوله من الجزائر في الساعات الأولى من صباح اليوم بالتوجه للاجتماع مع كامل أبو علي في جلسة سريعة انتهت بتوقيع اللاعب لموسمين جديدين رغم توالي العروض المقدمة للحصول على خدمات اللاعب من عديد من الأندية المصرية والخارجية.

الجدير بالذكر أن اللاعب عبد الرحيم دغموم والبالغ من العمر 26 عاما كان قد انضم لصفوف المصري قبل ثلاثة أعوام قادما من فريق وفاق سطيف علمًا بأنه يشغل مركز الجناح الأيسر.