نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إنزاجي يعلن تشكيل الهلال أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي سيميون إنزاجي مدرب الهلال السعودي، عن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في إطار منافسات مسابقة كأس العالم للأندية 2025.

ويحتضن ملعب كامبينج وورلد، المباراة النارية بين الهلال وفلومينينسي، ضمن فعاليات دور ربع النهائي من بطولة مونديال الأندية، والمقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر، أن تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت عمان والإمارات.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الهولندي داني ماكيلي، ويعاونه كل من، هيسيل ستيجسترا وجان دي فريس، بينما سيكون سعيد مارتينيز حكمًا رابعًا، ووالتر لوبيز الحكم الخامس.

وجاء تشكيل الهلال، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: ياسين بونو.

▪︎ خط الدفاع: جواو كانسيلو، متعب الحربي، خاليدو كوليبالي، رينان لودي،

▪︎ خط الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، محمد كنو، روبن نيفيز، ناصر الدوسري

▪︎ خط الهجوم: ماركوس ليوناردو، مالكوم دي اوليفير.

وفجّر زعيم الأندية السعودية مفاجأة مدوية بإقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي من دور الستة عشر بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما فجر الثلاثاء الماضي.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال وفلومينينسي في مونديال الأندية

ويُذاع لقاء الهلال السعودي وفلومينينسي البرازيلي على قنوات MBC Masr 2 وMBC Action وقناة DAZN الناقل الحصري لمباريات مونديال الأندية.