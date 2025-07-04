نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قلق في بايرن ميونخ بسبب حكم مباراة باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قد يكون لدى اللاعبين الألمان الدوليين في فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم ما يبرر قلقهم بشأن اختيار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لإدارة مباراة دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان.

وتأتي المباراة التي تقام في أتلانتا، السبت، بعد عام ويوم واحد من إدارة أنتوني تايلور لمباراة ألمانيا ضد إسبانيا في «يورو 2024» التي كانت أيضًا في دور الثمانية.

وبشكل مثير للجدل لم يمنح تايلور المنتخب الألماني ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد مارك كوكوريا من تسديدة من جمال موسيالا، لاعب بايرن، عندما كانت نتيجة المباراة هي التعادل 1-1 وفاز المنتخب الإسباني، الذي تُوج بلقب البطولة في النهاية 2 - 1 بعد الوقت الإضافي.

واعترف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في تقرير للجنة الحكام بأنه «كان يفترض أن يمنح ركلة جزاء» في هذه الحالة.

ويمكن أن تشهد تشكيلة بايرن في مباراة الغد 5 لاعبين من المنتخب الألماني الذين شاركوا في تلك المباراة وهم موسيالا ومانويل نوير ويوشوا كيميتش وجوناثان تاه وتوماس مولر.