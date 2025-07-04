نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتهام وكيل أعمال مرموش وماينو بالاغتصاب و"الاتجار بالبشر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفعت دعوى مدنية ضد جوناثان بارنيت، البالغ من العمر 75 عامًا، في محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا هذا الأسبوع من قبل امرأة بفصح عن اسمها بل فقط مجهولة الهوية "جين دو"، جاء في فحواها اغتصابه لامرأة واستخدامه لها والاتجار بها.

وتدعي الشكوى التي نقلتها "ذي أثليتك" أن بارنيت اغتصب المرأة أكثر من 39 مرة بعد أن "تم الاتجار بها" من أستراليا حيث جذورها، إلى إنجلترا في عام 2017.

وتزعم الدعوى أن بارنيت احتجزها وعذبها على مدى 6 سنوات حتى عام 2023.

كما تم ذكر اسم وكالة المواهب الإبداعية "CAA"، وهي التي امتلكها مناصفة وعمل بها بارنيت من 1992 حتى 2024، كمتهمة في الدعوى.

وفي بيان صادر عن بارنيت عبر محاميه، نشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام منها صحيفة لوس أنجليس تايمز: الادعاءات الواردة في هذه الشكوى لا أساس لها من الصحة وغير حقيقية. سنقوم بالدفاع عن أنفسنا بقوة من خلال الإجراءات القانونية المناسبة. أنا أتطلع إلى التبرئة الكاملة من هذه المزاعم.

تفيد الوثائق القضائية أن بارنيت تعرف على المرأة في التسعينيات من خلال صلته بلاعب محترف، وتقول إنها تواصلت معه مجددًا في 2017 عبر الإنترنت، ثم التقت به شخصيًا، حيث "استدرجها بارنيت إلى مخططه للاتجار الجنسي والعمل القسري، تحت ذريعة توظيفها في وكالة CAA Stellar".

وأضافت الدعوى أن المرأة انتقلت إلى لندن مع أطفالها المراهقين، وأن بارنيت تكفل بتكاليف السفر والإقامة، إلا أنه اغتصبها في أول ليلة في فندق بلندن، وأخبرها بأنه "يملكها" وهدد بقتلها إن أفشت الأمر.

وزعمت كذلك أنها كانت مجبرة على اتباع قواعد صارمة حددها بارنيت، بما في ذلك مناداته بـ "السيد"، وأنها تعرضت للتكبيل ليلًا، والحرمان من الطعام والماء، والاعتداء الجسدي المتكرر، والإجبار على أداء أفعال مهينة.