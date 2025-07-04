نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلمات مؤثرة من محمد صلاح عن جوتا.. "الوداع هذه المرة كان مختلفًا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر النجم المصري محمد صلاح عن حزنه بفقدان زميله في نادي ليفربول الإنجليزي البرتغالي ديوغو جوتا بأن العودة إلى المدينة أصبحت تخيفه بسبب الفاجعة بعدما فقد الأخير حياته مع شقيقه بسبب حادث سير.

وكتب صلاح عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: أنا حقا عاجز عن الكلام، حتى يوم أمس، لم أكن أعتقد أبدًا أن هناك شيئًا يخيفني من العودة إلى ليفربول بعد فترة التوقف، زملاء الفريق يأتون ويذهبون ولكن ليس هكذا.

وأضاف: سيكون من الصعب للغاية تقبل أن ديوغو لن يكون موجودًا عندما نعود، قلبي ومشاعري مع زوجته وأطفاله وبالطبع مع والديه اللذين فقدا ابنيهما فجأة، يحتاج المقربون من ديوغو وشقيقه أندريه إلى كل الدعم الذي يمكنهم الحصول عليه، لن ننساهم أبدًا.

ولعب الثنائي سويًا 151 مباراة، فاز الفريق في 94، وتعادل 32، وخسر 25، كما ساهما بـ19 هدفا مباشرا بينهما فقط