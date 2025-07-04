نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة توجه 5 تهم اغتصاب و"اعتداء جنسيًا" لنجم أرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت الشرطة البريطانية أن لاعب أرسنال السابق لكرة القدم توماس بارتي اتُهم يوم الجمعة بخمس تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي بعد شكاوى قدمتها ثلاث نساء.

وقالت شرطة العاصمة في بيان، إن التهم الموجهة إلى الدولي الغاني البالغ من العمر 32 عامًا تتعلق بجرائم مزعومة وقعت بين عامي 2021 و2022 و"بعد تحقيق أجراه المحققون، والذي بدأ في فبراير 2022".

وفتحت الشرطة التحقيق في فبراير 2022 عندما تلقت أول بلاغ عن الاغتصاب.

التهم الخمس بالاغتصاب تتعلق بامرأتين مختلفتين، بينما تهمة الاعتداء الجنسي تخص امرأة ثالثة.

وقال المفتش أندي فورفي من شرطة العاصمة "تبقى أولويتنا تقديم الدعم للنساء اللواتي قدمن بلاغات".

وذكرت الشرطة أن بارتي من المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الابتدائية يوم الثلاثاء، 5 أغسطس المقبل.

وانضم بارتي لأرسنال في 2020 مقابل 45.3 مليون جنيه إسترليني من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني وخاض معه 167 مباراة أحرز فيها 9 أهداف وصنع 7، وتوج مع الفريق بكأس الدرع الخيرية.