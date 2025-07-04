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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الإنجليزية عن صدام بين إدارة مانشستر يونايتد ونجم الفريق راشفورد، بعد قدوم صفقة كونها من ولفرهمباتون، لتدعيم صفوف الشياطين الحمر.

اعلن نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع كل من كونها ومبوبيمو لتدعيم صفوف الشياطين الحمر وخط الهجوم، بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روبن اموريم.

صدام بين مانشستر يونايتد وراشفورد

يؤكد مانشستر يونايتد أيضًا أن ممثلي راشفورد قد أُبلغوا أن ماتيوس كونها سيأخذ قميصه رقم 10.

إنه بالتأكيد نهاية القصة بين الطرفين، راشفورد يحلم برشلونة يتحرك كأولوية لمستقبله.



يسعى وكيل نجم منتخب انجلترا راشفورد، بأن يخرج في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث لا يرى ان الاستمرار جيد مع فريقه المفضل.