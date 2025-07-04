عاجل.. الزمالك يعلن التعاقد مع المدرب يانيك فيريرا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

الزمالك يتعاقد مع يانيك فيريرا

ووقع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك العقود مع المدير الفني الجديد لمدة موسم واحد.

جاء التعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا بعد مفاضلة بين عدد المدربين لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وبالتنسيق بين المدير الرياضي ومجلس الإدارة.