نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلباو يوجه صفعة قوية لـ برشلونة بشأن ويليامز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيبقى الجناح الإسباني الدولي نيكو ويليامز الذي كان مرشحا بقوة للانتقال إلى برشلونة الإسباني في صفوف فريقه أتلتيك بلباو، بعد تجديد النادي الباسكي عقده حتى 30 يونيو 2035 كما أعلن يوم الجمعة.

وقال بيان لبلباو على موقعه الرسمي "توصل نادي أتلتيك بلباو ونيكو ويليامز إلى اتفاق يقضي بتجديد عقد اللاعب لمدة ثماني سنوات بعد أن كان عقده ينتهي عام 2027".

وأضاف البيان "سترتفع قيمة البند الجزائي في عقده بنسبة 50 في المئة مقارنة بالقيمة السابقة".

ونقل الموقع الرسمي لبلباو عن ويليامز (22 عاما) قوله في شريط فيديو قوله "عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات، فإن الأهم بالنسبة إلى هو الاستماع إلى القلب. أنا حيث اريد أن أكون، هذا بيتي، أوبا أتلتيك".

وكانت تقرير أشارت في الأيام الأخيرة عن اقتراب برشلونة من حسم صفقة انتقال ويليامز إلى صفوفه، لكن النادي الكاتالوني الذي عانى أزمة مالية في السنوات الأخيرة ووجد صعوبة في تسجيل لاعبيه الجدد، لم يتمكن من اتمام الصفقة.

وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس حذر برشلونة الثلاثاء من أن برشلونة لا يستطيع تسجيل ويليامز رسميا في سجلاته لإنه لم يحترم القوانين المالية التي تطالب بتوازن في الانفاق والمداخيل وقال في هذا الصدد لاذاعة كوبي الثلاثاء "لا يستطيع برشلونة تسجيل نيكو وليامس لإنه لا يحترم القاعدة 1.1 التي تطالب بالتوازن بين الانفاق والمداخيل".

وكان الفريق الكتالوني وجد صعوبة في تسجيل مهاجمه الدولي داني أولمو والمدافع ب أو فيكتور في مطلع الموسم الماضي قبل ان يسمح للاعبين موقتا باللعب ثم يصبح ذلك رسميا مطلع العام الحالي.