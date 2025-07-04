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أحمد جودة - القاهرة - رسميا.. صفقة تبادلية كبري بين الأهلي سيراميكا كليوباترا ومفاجأة بأسماء الراحلين.

نجح النادي الأهلي في إبرام صفقة تبادليه كبري مع مسؤولي نادي سيراميكا كليوباترا خلال الساعات القليلة الماضية.

وتمكن النادي الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في الحصول على خدمات اللاعب المدافع أحمد رمضان وتحويل بند الإعارة إلى بيع نهائي.

وحصل النادي الأهلي أيضًا على خدمات الباك الشمال محمد شكري لاعب الفريق السابق على سبيل البيع النهائي.

انتقال لاعبي الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

وعلى الجانب الآخر، تمكن مسؤول نادي سيراميكا كليوباترا من الحصول على خدمات الباك اليمين خالد عبد الفتاح لاعب النادي الاهلي على سبيل البيع النهائي.

وشهدت المفاوضات والصفقة التبادلية مفاجأة كبري، حيث نجح نادي سيراميكا كليوباترا في إقناع جناح النادي الأهلي أحمد عبد القادر للانضمام إلى صفوف الفريق، وحصل نادي سيراميكا على خدمات اللاعب أحمد عبد القادر بشكل نهائي على سبيل البيع.

كما تمكن نادي سيراميكا كليوباترا من الحصول على خدمات اللاعب كريم الدبيس لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر للشباب لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة في ظل رغبة اللاعب في المشاركة في المباريات بشكل أساسي.

مفاوضات مستمرة

فيما تجرى المفاوضات بين الطرفين في الوقت الحالي من أجل حصول نادي سيراميكا كليوباترا على خدمات لاعب خط وسط النادي الأهلي كريم نيدفيد سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي ولكن لم يحسم اللاعب أمره حتى الآن حيث يمتلك العديد من العروض أبرزها نادي زد والمصري البورسعيدي.

كما يسعى نادي سيراميكا كليوباترا بقوة للحصول على خدمات اللاعب المغربي رضا سليم على سبيل الإعارة.

تفاصيل القيمة المادية لهذة الصفقة

ولم تشهد صفقة التبادل بين الفريقين الدخول في أي مفاوضات مالية، حيث لم يدفع أي من الطرفين أي مبالغ مالية في تلك الصفقة.

وتمت الصفقه بتبادل اللاعبين فقط، ودخول نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب الدولي الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي وسيراميكا كليوباترا السابق إلى نادي لوجانوا السويسري ضمن الصفقة والتي تقدر بمبلغ 350 ألف دولار، حيث كان ينص التعاقد بين الطرفين على حصول النادي الأهلي على نسبة 20 % في حال إعادة بيع اللاعب لأي نادي.