نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنزاغي: الأجواء داخل معسكر الهلال مؤسفة بعد وفاة دييجو جوتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حديث مؤثر، عبّر المدير الفني لنادي الهلال، سيموني إنزاغي، عن حزنه العميق وصدمته الكبيرة عقب تلقي الفريق نبأ وفاة النجم البرتغالي دييجو جوتا، مؤكدًا أن الأجواء داخل المعسكر باتت "مؤسفة وحزينة للغاية".

وقال إنزاغي في تصريح مقتضب:

"لم يكن من السهل علينا الاستعداد في ظل هذا الخبر المؤلم.. جوتا لم يكن لاعبًا فقط، بل أخًا للجميع."

وأضاف: "اللاعبون يعيشون حالة صدمة، والحزن يخيم على كل من في المعسكر. رحيله ترك فراغًا لن يُملأ بسهولة."

وشدد إنزاغي على أن ما حدث تجاوز كونه مجرد خسارة رياضية، مشيرًا إلى أن جوتا كان يحظى بمحبة واحترام كبيرين من الجميع داخل الوسط الرياضي، وأن ذكراه ستظل خالدة في قلوب محبيه.

يُذكر أن دييجو جوتا، نجم ليفربول والمنتخب البرتغالي، تُوفي في حادث أليم، في خبر هزّ الوسط الرياضي العالمي وألقى بظلاله على تحضيرات الأندية والمنتخبات على حد سواء.