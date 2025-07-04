آرسنال يستغنى عن لاعبه الزجاجي

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أحمد جودة - القاهرة - قال آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة إن المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو سيرحل عن الفريق بالتراضي بعد أن لعب ست دقائق فقط الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة.

وعانى اللاعب (26 عاما) من عدة إصابات في الركبة وربلة الساق خلال السنوات الأربع التي قضاها في النادي المنتمي لشمال لندن والتي أبعدته عن الملاعب لأشهر. ولا يزال اللاعب غائبا عن الملاعب منذ خضوعه لجراحة في الركبة في فبراير (شباط) الماضي.

وقال آرسنال في بيان: «للأسف، حدت الإصابات من وقت تومي في الملعب في الموسمين الماضيين، إذ شارك المدافع بديلا مرة واحدة فقط في الموسم الماضي. لذلك توصلنا إلى اتفاق بالتراضي لإنهاء عقد تومي من أجل أن يبدأ فصلا جديدا في مسيرته».

وشارك لاعب بولونيا السابق في 65 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع آرسنال وسجل هدفين.

ويستهل آرسنال، الذي احتل المركز الثاني في الدوري في المواسم الثلاثة الأخيرة، مشواره في موسم 2025-2026 عندما يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في 17 أغسطس (آب) المقبل.

