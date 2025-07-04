نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يبدأ إعادة هيكلة شاملة استعدادًا لموسم 2025-2026.. ورحيل 14 لاعبًا يلوح في الأفق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ النادي الأهلي المصري تنفيذ خطة إعادة هيكلة موسعة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في إطار استعداداته المكثفة لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2025-2026، وذلك ضمن استراتيجية تهدف لبناء فريق أكثر تنافسية يواكب تطلعات الإدارة وجماهير القلعة الحمراء على المستويين المحلي والقاري.

قائمة أولى من الراحلين تضم 7 لاعبين

وبناءً على التنسيق الكامل بين المدير الفني خوسيه ريبيرو والمدير الرياضي محمد يوسف، حسم الجهاز الفني قراره بشأن مجموعة من اللاعبين الذين لن يكونوا ضمن الحسابات الفنية للموسم الجديد، عقب تقييم شامل لأداء الفريق خلال الفترة الماضية.

وحتى الآن، غادر 7 لاعبين بشكل رسمي صفوف الأهلي، أبرزهم الثلاثي:

عمرو السولية

رامي ربيعة

علي معلول

وذلك بانتهاء عقودهم وعدم التجديد لهم.

كما شملت القائمة أيضًا:

أكرم توفيق

يحيى عطية الله

حمزة علاء

فيما رحل عمر الساعي إلى النادي المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة.

قائمة جديدة من المرشحين للرحيل قريبًا

وكشفت مصادر خاصة أن قائمة الاستغناءات لم تُغلق بعد، إذ يُنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة رحيل 7 لاعبين إضافيين، سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة، وذلك بناءً على رؤية المدير الفني ريبيرو، الذي أبلغ الإدارة بعدم حاجته الفنية لهم.

الأسماء المرشحة للرحيل:

خالد عبدالفتاح

أحمد رضا

كريم نيدفيد

رضا سليم

كريستو

أحمد عبدالقادر

سمير محمد

ريبيرو يسابق الزمن لحسم قائمته النهائية

ويهدف المدير الفني خوسيه ريبيرو إلى إنهاء عملية تصفية الفريق والاستقرار على قائمة نهائية تضم العناصر الأكثر جاهزية وكفاءة، قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث يسعى لبناء فريق قادر على المنافسة القوية في جميع البطولات، وفي مقدمتها الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.