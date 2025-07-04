نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح ينعى زميله جوتا بعد وفاته في حادث أليم: "لا أتخيل ليفربول من دونه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى محمد صلاح، قائد المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، زميله في الفريق ديوجو جوتا، الذي توفي صباح أمس الخميس إثر حادث سير مأساوي في زامورا شمال غرب إسبانيا، راح ضحيته هو وشقيقه أندريه.

صلاح يودع جوتا برسالة مؤثرة

عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، نشر محمد صلاح رسالة مؤثرة قال فيها: "أنا عاجزٌ عن التعبير... حتى الأمس لم أتخيل يومًا أن شيئًا ما قد يخيفني من العودة إلى ليفربول بعد التوقف، زملاء الفريق يأتون ويرحلون، لكن ليس بهذه الطريقة. سيكون من الصعب جدًا تقبل غياب ديوجو عند عودتنا."

وأضاف صلاح: "أتعاطف بشدة مع زوجته وأطفاله، وكذلك مع والديه اللذين فقدا اثنين من أبنائهما في لحظة. كل من عرف ديوجو وشقيقه أندريه بحاجة إلى كل الدعم الممكن... لن ننساهم أبدًا."

وفاة جوتا تهز ليفربول والكرة العالمية

ولقي جوتا، البالغ من العمر 28 عامًا، مصرعه في الساعات الأولى من صباح الخميس، جراء حادث سير مروّع، أثناء تواجده برفقة شقيقه في مقاطعة زامورا، ما أحدث صدمة واسعة داخل الأوساط الرياضية وبين جماهير ليفربول.

يُذكر أن ديوجو جوتا انضم إلى ليفربول في سبتمبر 2020، قادمًا من وولفرهامبتون، وقدم مستويات مميزة مع الفريق، وكان يعد من أبرز عناصر الخط الهجومي للنادي الإنجليزي.