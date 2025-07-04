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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مطلعة أن نادي العربي الكويتي دخل في مفاوضات جادة مع نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدمات المهاجم الدولي مروان حمدي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

العربي الكويتي يطلب استعارة مروان حمدي مقابل 300 ألف دولار

وبحسب المصادر، فقد قدم النادي الكويتي عرضًا رسميًا لإدارة بيراميدز بقيمة 300 ألف دولار مقابل استعارة اللاعب لموسم واحد، مع وجود بند يسمح بأولوية شراء المهاجم حال تألقه خلال فترة الإعارة.

إدارة بيراميدز لم تحسم موقفها النهائي بعد، وتدرس العرض الكويتي، خاصة في ظل وجود عدد من العروض الأخرى لمروان حمدي من داخل وخارج مصر.

يُذكر أن مروان حمدي انضم إلى صفوف بيراميدز في صيف 2023 قادمًا من المصري البورسعيدي، وشارك مع الفريق في عدد من المباريات المحلية والقارية، لكنه لم يحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل المدرب جايمي باتشيكو.

ويبحث اللاعب عن فرصة لاستعادة بريقه والعودة لحسابات المنتخب الوطني، وهو ما قد يدفعه للموافقة على خطوة الانتقال إلى الدوري الكويتي.

جدير بالذكر أن العربي الكويتي يسعى لتعزيز صفوفه بصفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد والمنافسة على كافة البطولات المحلية والآسيوية.