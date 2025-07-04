نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الاتحاد الدولي يشيد بدور مصر في نشر الكرة الطائرة البارالمبية بإفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عماد رمضان يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة الطائرة البارالمبية لبحث أوجه التعاون لتطوير اللعبة افريقيا.

رئيس الاتحاد الدولي يشيد بدور مصر في نشر الكرة الطائرة البارالمبية بإفريقيا

التقى عماد رمضان رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية، الألماني يورجن سكراب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وذلك على هامش بطولة إفريقيا للكرة الطائرة البارالمبية والتي تقام منافساتها بكينيا حاليا.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على التعاون بين الاتحاد الدولي للكرة الطائرة البارالمبية والاتحاد المصري للعبة كي تقود مصر قاطرة تطوير اللعبة في القارة الأفريقية.

يذكر أن يورجن سكراب كان لاعبا للكرة الطائرة البارالمبية وقائدا للمنتخب الألماني للعبة، كما أنه تجمعه صداقة قديمة بعماد رمضان رئيس الاتحاد المصري للعبة تعود لـ 20 عاما ماضية.

وكان منتخبنا الوطني للكرة الطائرة البارالمبية قد فاز على نظيره الجنوب افريقي في أولى مبارياته ببطولة افريقيا بنتيجة 0/3 ، ويلتقي منتخبنا نظيره المغربي في تمام الساعة السابعة من مساء غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية التي تضم معه منتخبات جنوب إفريقيا والمغرب ونيجيريا، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات كينيا ورواندا والجزائر.

ويسعى منتخبنا الوطني المصري للكرة الطائرة البارالمبية للحفاظ على لقبه القاري الذي توج به منذ نشأة البطولة وحتى الآن، ويهدف الاتحاد المصرى للكرة الطائرة البارالمبي بقيادة المخضرم عماد رمضان رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة أن تكون بطولة إفريقيا منصة لتجربة اللاعبين الجدد على مستوى المنافسات الدولية.

كما يأمل الاتحاد للظهور بشكل رائع والفوز بكأس البطولة وإهدائها لفخامة السيد رئيس الجمهورية والشعب المصري.