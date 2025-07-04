نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يوضح حقيقة التفاوض مع مصطفى محمد ومصير وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن دخول النادي الأهلي المصري في مفاوضات مع مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل احتمالات رحيل الفلسطيني وسام أبو علي عن صفوف الفريق الأحمر لرغبته في خوض تجربة جديدة.

الأهلي يرد على أنباء ضم مصطفى محمد

وكشف مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء، أن إدارة النادي لم تفتح أي خطوط اتصال مع مصطفى محمد أو ممثليه حتى الآن، نافيًا وجود أي مفاوضات رسمية مع اللاعب في الفترة الجارية.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يُكن كل الاحترام لمصطفى محمد ولإمكاناته الفنية، لكنه ليس مطروحًا على طاولة التفاوض حاليًا، مؤكدًا أن إدارة التعاقدات تعمل بالتنسيق الكامل مع المدير الفني خوسيه ريبيرو، والمدير الرياضي محمد يوسف، لاختيار العناصر الأنسب لاحتياجات الفريق.

موقف الأهلي من عرض الريان القطري لضم وسام أبو علي

وفيما يخص التقارير التي تحدثت عن عرض من نادي الريان القطري للتعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، أوضح المصدر أن ما جرى حتى الآن لا يتعدى تواصلًا شفهيًا من إحدى شركات التسويق الرياضي، التي استفسرت من أحمد حسام عوض، عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، عن إمكانية بيع اللاعب، دون أن يصل أي عرض رسمي من الجانب القطري.

وأكد المصدر أن ملف رحيل وسام أبو علي لم يُناقش داخل النادي بشكل رسمي حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللاعب ما زال مرتبطًا بعقد ممتد مع الفريق، ويُعد من العناصر المهمة في الخط الهجومي.