نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يطلب 10 ملايين دولار لبيع وسام أبو علي للريان القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية قطرية، اليوم، عن اقتراب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، نجم النادي الأهلي المصري، من الانضمام إلى صفوف الريان القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة مرتقبة قد تكون من أبرز تحركات الميركاتو العربي هذا الموسم.

الأهلي يطلب 10 ملايين دولار لبيع وسام أبو علي

ووفقًا لما أوردته صحيفة «الشرق» القطرية، فإن المفاوضات بين نادي الريان ووسام أبو علي وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث أبدى النادي القطري اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع اللاعب. ومع ذلك، تظل العقبة الأساسية في إتمام الصفقة هي التوصل إلى اتفاق مالي مع إدارة الأهلي بشأن شراء ما تبقى من عقد اللاعب.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الأهلي حددت مبلغ 10 ملايين دولار كحد أدنى للتخلي عن خدمات المهاجم الفلسطيني، وهو ما يُعد رقمًا كبيرًا، يعكس أهمية اللاعب في تشكيل الفريق الأحمر.

أرقام مميزة في فترة قصيرة

وكان وسام أبو علي قد انضم إلى الأهلي في يناير 2024، قادمًا من نادي سيريوس السويدي، وقدم أداءً لافتًا منذ لحظة انضمامه. وخلال فترة قصيرة، نجح في فرض اسمه كأحد أبرز المهاجمين في الدوري المصري، حيث توج هدافًا للدوري الممتاز في موسم 2023-2024 برصيد 18 هدفًا، رغم مشاركته في نصف موسم فقط.

كما تألق أبو علي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ما زاد من اهتمام الأندية الخليجية بالحصول على خدماته، وعلى رأسها الريان القطري.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة حسم المفاوضات رسميًا، سواء بإتمام الصفقة أو بقاء اللاعب مع الأهلي في حال عدم التوصل لاتفاق مالي يرضي كافة الأطراف.