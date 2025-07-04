نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من نيكو ويليامز بعد تجديد عقده مع بيلباو لـ10 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب النجم الإسباني نيكو ويليامز، جناح فريق أتلتيك بلباو، عن سعادته الكبيرة بتجديد عقده مع ناديه، مؤكدًا أن قراره جاء نابعًا من مشاعر الانتماء والولاء للفريق الباسكي، رغم العروض المغرية التي تلقاها خلال فترة الانتقالات الأخيرة، وعلى رأسها من نادي برشلونة.

أول تعليق من نيكو ويليامز بعد تجديد عقده

وقال ويليامز في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "عندما يحين وقت اتخاذ القرار، لا شيء أهم من الاستماع إلى صوت قلبك. أنا هنا في بيتي، وسط زملائي وأصدقائي. أشعر بسعادة كبيرة، وأتطلع إلى مساعدة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة".

وكان أتلتيك بلباو قد أعلن بشكل رسمي، تجديد عقد ويليامز بعقد طويل الأمد يمتد حتى صيف عام 2035، ليُغلق الباب أمام التكهنات التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف.

وارتبط اسم اللاعب خلال الأشهر الماضية بشكل مكثف بالانتقال إلى برشلونة، حيث أبدت إدارة النادي الكتالوني رغبتها في ضمه لتدعيم صفوف الفريق، غير أن المفاوضات تعثرت بسبب مطالب وكيله بالحصول على ضمانات رسمية تضمن تسجيل اللاعب، في ظل المشاكل المالية التي يواجهها برشلونة في هذا الملف.

وكان ويليامز قد أبدى في وقت سابق ترددًا في اتخاذ القرار، بسبب تجارب سابقة مشابهة للاعبين مثل ب أو فيكتور وداني أولمو، اللذين واجها صعوبات في القيد مع برشلونة.

تجديد عقد نيكو ويليامز يعد مكسبًا كبيرًا لنادي أتلتيك بلباو، الذي يراهن على موهبة اللاعب صاحب الـ22 عامًا، والذي يُعد من أبرز نجوم الفريق في السنوات الأخيرة، وركيزة أساسية في مشروع النادي الرياضي طويل الأمد.