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أحمد جودة - القاهرة - الريان القطري يُقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، مقابل 7.5 مليون دولار، مع مليون دولار إضافية كحوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء والمشاركات.

الريان القطري يُغري الأهلي بـ7.5 مليون دولار لضم وسام أبو علي

وأكدت تقارير صحفية أن العرض القطري يُعد الأكبر حتى الآن، في ظل رغبة النادي في تقييم كل العروض المقدمة للاعب، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.

ومن المتوقع أن يتم حسم الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء بالموافقة على انتقال اللاعب أو استمرار وسام مع الفريق في الموسم الجديد، بناءً على رؤية الجهاز الفني بقيادة المدرب خوسيه ريبيرو.