نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديفيد يخضع للفحوصات الطبية تمهيدًا للانضمام إلى يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الكندي الدولي جوناثان ديفيد مهاجم ليل الفرنسي إلى إيطاليا تمهيدًا للانضمام بشكل رسمي إلى يوفنتوس، خلال الميركاتو الحالي.

ديفيد يخضع للفحوصات الطبية تمهيدًا للانضمام إلى يوفنتوس

ومن المنتظر أن يخضع المهاجم الكندي للفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة قبل إعلان صفقة انتقاله بشكل رسمي إلى يوفنتوس قادمًا من ليل.

وسينتقل جوناثان ديفيد إلى صفوف اليوفي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فريقه الفرنسي.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية الإيطالية اليوم الجمعة، فإن جوناثان ديفيد سيوقع على عقود انضمامه إلى البيانكونيري لمدة 5 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2030.

وانتقل المهاجم الكندي البالغ من العمر 25 عامًا إلى ليل الفرنسي صيف 2020 قادمًا من جينت البلجيكي بمقابل 32 مليون يورو.

وقدم جوناثان ديفيد موسمًا استثنائيًا مع ليل خلال الموسم المنصرم، حيث خاض مع الفريق 45 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك ديفيد مع منتخب بلاده "كندا" خلال الموسم الماضي في 7 مباريات، سجل 3 أهداف وصنع مثلهما.